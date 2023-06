SeaFuture, il ministro della Difesa Crosetto nello stand di Confartigianato: si è parlato del ruolo centrale delle piccole imprese

Stamani il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto visita nel corso della sua visita allo stand di Confartigianato Imprese all’ottava edizione di Seafuture e si è intrattenuto con il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli e il responsabile categorie Confartigianato Nicola Carozza, parlando del ruolo centrale delle piccole e medie imprese nel settore della Blue Economy e della difesa.

Confartigianato nazionale che è la più grande rete europea di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi delle piccole imprese quest’anno ha voluto essere presente con un proprio stand alla manifestazione. Oltre 200 le imprese espositrici tra le quali molte piccole imprese di eccellenza che potranno proporre la loro tecnologia ad aziende francesi, tedesche, nord europee, nord americane e a delegazioni internazionali qualificate. Nel corso della mattinata sono passati in visita allo stand Confartigianato anche il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il Presidente del Consiglio Regionale, Gianmarco Medusei, la Sen. Stefania Pucciarelli e l’Assessore allo Sviluppo Economico, Patrizia Saccone. La presenza di Confartigianato sarà un’opportunità per le aziende del settore della Blue Economy per sviluppare sinergie con i clienti e per identificarne di potenziali, per promuovere prodotti, per contattare committenti di tutto il mondo, per stare al passo con gli ultimi sviluppi di mercato. Nello stand di Confartigianato coespositori la Sinergo Service, azienda specializzata nella fornitura e nel ripristino di macchinari e di parti di ricambio, per il mercato navale ed industriale e Superfici Scrl azienda che ha introdotto la stampa 3D nel settore nautico, offrendo soluzioni innovative capaci di velocizzare i processi produttivi. Domani martedì 6 giugno alle ore 11.30 presso la Pitch Area dopo i saluti di Cristiana Pagni, Presidente di Italian Blue Growth srl e del Presidente di Confartigianato, Paolo Figoli si terrà la presentazione “Alcune evidenze sul sistema delle imprese dal rapporto Confartigianato Meccanica 2023” a cura di Enrico Quintavalle, Responsabile dell’Ufficio Studi Confartigianato.

