Semplici con rammarico: “Ma ci giochiamo lo spareggio con fiducia”

“Il rammarico c’è”. Parola di Leonardo Semplici, che nel post gara di Roma-Spezia parla con tanta amarezza in conferenza stampa. “Sapevamo di venire qui a giocare con una squadra di valore, forte, con un pubblico straordinario. Per personalità, impegno, determinazione la squadra mi è piaciuta. Spiace aver preso gol nel finale di primo tempo, dovevamo essere più aggressivi. Abbiamo sbagliato il 2-1 in maniera netta, poi a tre minuti dalla fine c’è stato questo episodio… peccato, eravamo messi bene e la loro bravura ci ha messi in difficoltà. Non ho rivisto il rigore, ma i miei calciatori dicono che era un po’ dubbio, ma è inutile dire altro. Abbiamo perso, abbiamo questa appendice e da martedì ci prepareremo al meglio. Avevamo tantissime assenze, ma i ragazzi ci hanno creduto, è l’aspetto più bello che abbiamo portato a casa. Speriamo di recuperare qualcuno per schierare un undici che ci faccia portare a casa un risultato”.

Tanti rimpianti per lo Spezia, che in stagione ha avuto un ampio gap sul terzultimo posto e ora si trova a giocare uno spareggio che deciderà il destino delle Aquile. Ma Semplici non pensa al passato: “Posso parlare delle mie quindici partite, della altre non è giusto parli. Ci sono state partite, specie con Cremonese e altre squadre, in cui potevamo fare un risultato diverso. Purtroppo è inutile starci a pensare, conta il risultato alla fine e non conta nemmeno la prestazione. I punti sono questi, potevamo essere salvi l’anno scorso con quel regolamento, ma quest’anno è diverso. Ci giochiamo lo spareggio fiduciosi, i ragazzi hanno dimostrato di avere qualità”. E ora, lo spareggio: “Nelle ultime gare la squadra, a parte con il Torino dopo il 2-0 abbiamo avuto difficoltà, nell’aspetto caratteriale abbiamo sempre fatto buone gare. Magari non siamo riusciti a fare risultato a Cremona, però penso ci siano pochi dubbi. Dobbiamo prepararlo al meglio, stasera potevamo salvarci ma così non è stato. In questo momento è importante staccare un attimo, un giorno, e da martedì ci riproporremo nel migliore dei modi, sperando di recuperare qualche giocatore. Oggi Ekdal non poteva essere della partita dall’inizio ed è molto importante per noi”.

