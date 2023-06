Serie D, il nuovo Albenga LIVE: la conferenza della nuova proprietà e di mister Fossati

Il nuovo corso societario dell’Albenga si presenta presso l’auditorium San Carlo della cittadina ingauna. Inizialmente in programma alle 20,40. la presentazione ha poi preso il via alle Presente anche il sindaco Tomatis. Il nuovo gruppo si è presentato con il seguente assetto: il patron Guido Bottega, il presidente Santi Cosenza, il direttore dell’area tecnica Marco Ferrante e il general manager Carmelo Santoro. Prima “uscita bianconera” anche per mister Fabio Fossati, scelto per guidare la squadra in Serie D dopo la separazione con mister Pietro Buttu.

LIVE

» leggi tutto su www.ivg.it