UCI Enduro World Cup, le associazioni pietresi: “Indotto turistico di grande impatto per tutti gli operatori”

Pietra Ligure. “Il messaggio che è passato tra di noi è quello di un grande evento capace di valorizzare al massimo tutto il nostro territorio – commentano all’unisono i responsabili delle associazioni delle attività produttive “Facciamo Centro”, “Ristoratori Pietresi e della Val Maremola”, “Pietra Levante”, “Amici del Ponente” e Bagni Marini sull’weekend dell’UCI Enduro World Cup – Al di là dell’evento in se che è stato davvero spettacolare, quello che abbiamo visto in questi tre giorni è stato un vero e proprio bagno di folla che ci ha sorpreso sicuramente per i grandi numeri che ha portato in città centinaia di atleti e di appassionati che si sono “appropriati” delle nostre piazze e delle nostre vie in modo “gentile”, “rispettoso” oltre che simpatico”.

“Una gran bella gioventù: quella che vorremmo sempre avere. Quello che abbiamo visto è stata una iniziativa che ha valorizzato e rivitalizzato tutto il tessuto della nostra cittadina, facendo finire non solo i sentieri dell’entroterra ma anche gli scorci più caratteristici e gli angoli più suggestivi del paese sulle più importanti riviste sportive di tutto il mondo e li ha visti protagonisti di set fotografici condivisi e rilanciati sui profili social dei più famosi bikers internazionali con centinaia di migliaia di followers, diventando una vera onda capace di regale visibilità esponenziale e persistente ai nostri luoghi e a tutto il nostro territorio” aggiungono le associazioni pietresi.

