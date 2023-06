Autore del gol dell’1-1 momentaneo, Nicola Zalewski festeggia il sesto posto della Roma dopo il successo sullo Spezia. “È stata una partita molto intensa, per noi significa tanto rimanere nella zona Europa League. Era uno dei nostri obiettivi. Poi durante la stagione siamo andati avanti in coppa, c’era la possibilità di andare in Champions ma qualcuno e qualcosa ce lo ha impedito. Ma sono molto contento della reazione della squadra. L’anno prossimo cercheremo di essere più continui, abbiamo fatto partite con qualche passo falso. Oggi è stata sicuramente una partita molto intensa, loro si giocavano tanto”.

L’articolo Zalewski: “Lo Spezia si giocava tanto, ma abbiamo reagito bene alla finale” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com