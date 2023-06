Zanzariere, con il bonus detrazioni fino al 50 per cento

Torna il caldo e con esso le zanzare… e le zanzariere. Gli incentivi per l’installazione delle quali sono stati prorogati: saranno infatti attivi anche per il 2023 e il 2024. Si tratta in particolare di detrazioni Irpef o Ires del 50 per cento su una spesa massima di 60mila euro. Ma per accedere alla detrazione le zanzariere oggetto di acquisto devono essere oscuranti e proteggere dalla luce solare, con un valore Gtot superiore a 0.35, in modo da contrastare l’incremento della temperatura dentro casa. Per fare richiesta del bonus, collegarsi alla sezione del sito Enea dedicata alla detrazioni fiscali (QUI).

