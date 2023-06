Zoet: “Vicino a parare il rigore di Dybala. Nello spareggio tutto nelle nostre mani”

Dopo il ko contro la Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato Jeroen Zoet, oggi in campo per l’infortunato Dragowski: “Siamo stati vicini alla salvezza, poi alla fine c’è stato il rigore e sono andato vicino a pararlo. Di positivo c’è che abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte, ora la prossima settimana avremo tutto nelle nostre mani. Pensiamo a questa partita, da domani avremo la testa a domenica. La prossima settimana ci sarà una partita diversa. Sta a noi dimostrare quello che abbiamo fatto vedere in altre partite, che abbiamo qualità”.

Poi una battuta finale, sul portiere che giocherà lo spareggio: in porta ci sarà Dragowski o ancora l’olandese? “Vediamo”, conclude Zoet. “In allenamento venerdì ha preso un colpo e vedremo la prossima settimana, io sono sempre pronto”.

