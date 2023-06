Savona. I cantieri più impattanti saranno rimossi già a partire dal prossimo weekend, mentre lo stop estivo per tutti i lavori in corso scatterà in anticipo, alla terza settimana di luglio.

Sono queste le principali novità scaturite dall’incontro tra Autofiori e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Un faccia a faccia richiesto proprio dal governatore a margine di un finesettimana, quello appena trascorso, davvero da incubo sui A6 e, soprattutto, A10.

» leggi tutto su www.ivg.it