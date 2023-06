Annullato concerto della pianista Lisitsa. Sindaco: “Noi da sempre sostenitori Ucraina, dall’artista nessun chiarimento”

Annullato il concerto della pianista russa Valentina Lisitsa in programma il 22 luglio prossimo alla Serra nell’ambito della settima edizione del Lerici Music Festival, nota manifestazione dell’estate lericina. Nelle scorse ore l’evento è stato oggetto di polemiche social in quanto l’artista è ritenuta pro Putin. A dare la notizia dell’annullamento del concerto, il sindaco Leonard Paoletti, che in una nota comunica che l’evento “è stato annullato su mia espressa richiesta e con piena adesione del maestro Gianluca Marcianò (direttore artistico del festival, ndr), il quale rilascerà un suo comunicato. Ho sempre ritenuto non opportuna la presenza della pianista per note ragioni, essendo il Comune di Lerici e il suo sindaco sin dal febbraio 2022 convinti sostenitori della resistenza ucraina; resistenza che ho sempre ritenuto necessaria fino alla vittoria finale. Ho però voluto comprendere la volontà del Festival di valutare la possibilità che la grande pianista potesse chiarire la sua posizione per evitare, all’interno del mondo dell’arte e della cultura, odiose situazioni di ostracismo. Ad oggi – conclude il primo cittadino – non avendo ottenuto alcun chiarimento in tal senso ho invitato il Festival ad eliminare l’esecuzione della pianista dal programma e in tal senso il Festival ha provveduto”.

