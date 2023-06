Bando affitti Spotorno, contributo a 60 famiglie: importo medio di 850 euro

Spotorno. A Spotorno 60 nuclei famigliari beneficeranno del contributo del bando affitti. Le domande sono state tutte accolte favorevolmente.

L’ Amministrazione Comunale “nell’ambito del bilancio amministrato ha voluto dare anche quest’anno la priorità al sostegno dei cittadini in difficoltà e ha trovato le risorse per questo intervento che insieme ad altri dona un pò di sollievo economico”. Nell’ambito delle iniziative sociali a supporto delle famiglie disagiate, il Comune di Spotorno, come ormai avviene negli ultimi anni, anche per l’anno 2022-2023 ha rinnovato il Bando Affitti. Tale bando è stato attivo, come comunicato, dalle ore 09:00 del 5/12/2022 alle 12:00 del 28/2/2023.

