Cenerini propone il maxi schermo in Piazza Europa per lo spareggio, ma la maggioranza boccia la proposta

“Non venitemi a raccontare che era assente ieri sera, perché so bene come funzionano gli ordini in chat di maggioranza: sono stato l’unico a contrastarli, perché spesso sbagliati, se non addirittura assurdi, per cinque anni, fino a non poterne più! Quindi il sindaco Peracchini, che ha il posto garantito, penso che anche in trasferta lo abbia assicurato in tribuna d’onore, ai tifosi che non si possono permettere trasferta e biglietto, per assistere e supportare la squadra in questo delicato momento, non cerca nemmeno di dare la possibilità di tifare insieme”. Lo afferma il consigliere comunale del gruppo misto di maggioranza Fabio Cenerini all’indomani della bocciatura della sua proposta di installare un maxi schermo in Piazza Europa in occasione dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona in programma nella serata di domenica 11 giugno.

“Ho proposto Piazza Europa o altro luogo ritenuto idoneo, mi viene in mente lo stesso stadio “A. Picco” visto che in altre città è stato messo allo stadio, e stendiamo un velo pietoso sulle giustificazioni che stanno dando ai tifosi alcuni consiglieri di maggioranza, ovvero che il problema sono i diritti televisivi. Ovviamente la mia mozione trattava anche di quelli, è fuori dubbio che siano un problema, ma l’amministrazione poteva fare una trattativa e magari metterci qualche euro, ma Peracchini i soldi li trova soltanto per gratificare il suo staff. Invece ieri sera bocciatura senza nemmeno una motivazione! Tutti tifosissimi dello Spezia, poi quando c’è da andare incontro ai tifosi veri, su ordine di Peracchini, persone fisse allo stadio come Giacomo Peserico o Marco Tarabugi, bocciano la mozione, che era solo a favore di chi non si può permettere quello che possono fare loro!”, conclude Cenerini.

