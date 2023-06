Certosa, i lavori della metropolitana sono troppo rumorosi: tutta la scuola in gita a Villa Serra

Genova. Bambini costretti ad andare in gita per non sentire l’assordante rumore dei lavori per il prolungamento della metropolitana. Succede alla scuola Ludovico Ariosto di Certosa, che si affaccia proprio sul “tronchino” di via Brin in corso di demolizione in queste settimane per fare spazio al nuovo impalcato che porterà i treni alla stazione Canepari nel 2024.

La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica Amelia Paone dopo le proteste dei genitori, preoccupati che i figli dovessero fare lezione con le finestre aperte e il frastuono dei martelli pneumatici (oltre alle polveri), o in alternativa chiudersi in classe e soffrire il primo caldo estivo.

