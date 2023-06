Chiavari: “Gestione stadio, la Regione disposta a mediare”

Dal Gruppo Lega Liguria – Salvini

“L’Assessore Ferro, rispondendo alla mia interrogazione in Consiglio regionale, ha confermato che la Regione è disponibile a farsi da mediatore tra Comune di Chiavari e Virtus Entella per trovare un accordo che permetta di assegnare il bando per gestione dello stadio e di apportare gli interventi di ristrutturazione che sono necessari alla struttura. Su quest’ultimo punto l’Assessore ha precisato che non sono giunte richieste da parte dell’amministrazione chiavarese per richiedere un contributo economico, ma che la Regione sarebbe eventualmente disponibile anche a un eventuale intervento economico. Ho appreso che c’è stato un primo incontro tra il sindaco Messuti e il presidente della Società Gozzi e spero che si raggiunga presto un accordo che accontenti sia l’Amministrazione che la Società”.

