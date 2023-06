Genova. Ancora sangue sulle strade genovesi. Questa mattina, poco dopo le 12 una ciclista è rimasta vittima di un incidente stradale causato dallo scontro con un autocarro in transito in via Buozzi a Di Negro.

Secondo le prime informazioni le condizioni della donna sarebbero critiche: arrivati i soccorsi, è stata prima stabilizzata, prima di essere trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.

