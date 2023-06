‘Crea il tuo abito’, premiazione e sfilata nell’atrio Palazzo Tursi

Genova. Chiusura in bellezza oggi a Palazzo Tursi per l’ottava edizione della competizione “Crea il tuo abito”, il concorso di fashion design dell’Istituto Duchessa di Galliera (Fulgis) per la valorizzazione del lavoro sartoriale artigianale tipico del Made in Italy attraverso il coinvolgimento di giovani stilisti in erba.

Questo pomeriggio il Salone di Rappresentanza e l’atrio della sede del Comune di Genova si sono vestiti a festa per la premiazione e la contestuale sfilata degli abiti che hanno partecipato al concorso, pensato e progettato per mettere in contatto scuole di diverso ordine e grado come il Duchessa di Galliera e la scuola media dell’Istituto Comprensivo Rapallo, che ha partecipato a tutte le sue edizioni.

