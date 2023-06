Fincantieri, tagliata la prima lamiera del secondo sottomarino di nuova generazione per la Marina

Nello stabilimento di Muggiano ha preso oggi inizio l’attività produttiva per il secondo dei due sottomarini di nuova generazione relativi al programma di acquisizione U212NFS (Near Future Submarine) della Marina Militare italiana.

Il programma, che comprende due battelli contrattualizzati nel 2021, con consegne previste nel 2027 e nel 2029, oltre a una terza unità che ha ricevuto l’approvazione parlamentare e il relativo in service support e la realizzazione del Training Center, è gestito da OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, l’organizzazione internazionale di cooperazione per gli armamenti).

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Gen. Joachim Sucker, Direttore di OCCAR e l’Amm. Isp. C. Giuseppe Abbamonte, Direttore della Direzione degli Armamenti Navali – NAVARM, accolti dal Presidente e dall’Amministratore delegato di Fincantieri, Gen. Graziano e Pierroberto Folgiero, insieme al Direttore generale della Divisione Navi Militari del Gruppo Dario Deste.

