Gli ambientalisti chiedono al consiglio regionale di bocciare la delibera che consente di edificare in zone a rischio inondazione

Nella giornata mondiale dell’ambiente e in occasione del voto imminente in consiglio regionale, i presidenti regionali di Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Wwf e Pro Natura Genova firmano una lettera aperta per chiedere ai consiglieri di respingere all’unanimità la delibera dell’11 maggio 2023 che consentirà di edificare anche nelle aree a rischio inondazione poiché potrebbe mettere in pericolo persone, abitazioni e territorio.

“Nei rapporti Ispra sul Consumo di Territorio, la Liguria è tra le prime regioni in Italia. Sarebbe necessario un atteggiamento più cauto rispetto alla gestione del territorio”.

La lettera è stata inviata anche alle principali testate nazionali.

