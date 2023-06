Hospice Sarzana, personale individuato tra quello in servizio in Asl5

Il consigliere regionale Paolo Ugolini, Movimento cinque stelle, ha presentato oggi in aula un’interrogazione sull’internalizzazione in Asl5 dell’hospice di Sarzana (che sarà trasferito al primo piano dello stabile prima destinato ad hub vaccinale) in particolare per sapere, si legge nel testo, “con quale personale verrà gestito l’Hospice del San Bartolomeo di Sarzana visto che, ad oggi, non è in atto alcun provvedimento di assunzione per la struttura”. L’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, ha risposto dando illustrazione di una comunicazione di Asl5 in cui si spiega che l’azienda “ha definito l’assegnazione dell’organico all’hospice di Sarzana come previsto dagli standard di riferimento. Allo stesso modo l’assunzione degli operatori sociosanitari, derivati dalla graduatoria concorsuale Asl5 già in parte realizzata e che si concluderà il 1° luglio, consente di adeguare gli organici anche in relazione al personale di supporto. Tutto il personale assegnato all’hospice – infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari – è stato individuato tra il personale in servizio in Asl5 ed è in via di formazione grazie alla collaborazione sia di personale interno, sia di formatori esterni con specifica e certificata esperienza nelle cure palliative”. E l’assessore ha spiegato che il personale in servizio nell’azienda sanitaria spezzina che sarà destinato all’hospice sarzanese “sarà ovviamente poi sostituito anche dai nuovi assunti”.

“Corre anche l’obbligo di precisare – ha proseguito Gratarola dando lettura della comunicazione Asl5 – che le segnalate carenze di personale infermieristico e di supporto negli ospedali non trovano riscontro nei dati in possesso della struttura. Le assunzioni già realizzate e quelle in corso d’opera consentono infatti il mantenimento di dotazioni organiche adeguate agli standard indicati nelle raccomandazioni delle società scientifiche, che consentono pertanto al personale, senza la riduzione dei servizi, di poter usufruire anche delle ferie nel periodo estivo”. Per l’azienda sanitaria, conclude la nota, “l’internalizzazione permette una migliore integrazione dei percorsi di presa in carico dei pazienti tra la Struttura complessa di Oncologia, la Struttura semplice dipartimentale Cure palliative e l’hospice, fino addirittura a utilizzare il domicilio come fase finale”.

