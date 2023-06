Lerici, lavori urgenti al cimitero di Narbostro

Entro la seconda metà di giugno prenderanno il via lavori urgenti di ripristino di una parete del cimitero di Narbostro, a Lerici. La parete, situata presso la sezione H-130, “presenta problemi di stabilità per il distacco di parti del rivestimento marmoreo dalla struttura portante”, spiega una comunicazione del sindaco Leonardo Paoletti. “Non potendo prevedere in alcun modo le conseguenze dell’intervento sulla parete al momento del distacco dei marmi”, informa il primo cittadino, “l’ente si farà carico di eventuali nuovi danni sopravvenuti”.

Allegato alla nota del sindaco, l’elenco dei nominativi dei defunti le cui lapidi si trovano nella sezione che sarà interessata dai lavori. L’elenco sarà affisso all’ingresso del cimitero e depositato presso il Servizio cimiteriale comunale, ed è inoltre disponibile in albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune.

Per segnalazioni e informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi cimiteriali, aperto martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00 (telefono 0187 960205).

