Loano piange la scomparsa di Ciccio Rossi, velista e allenatore del Circolo Nautico

Loano. Una icona della vela ponentina, un vero lupo di mare, tante avventure a bordo delle più svariate imbarcazioni: si è spento all’età di 76 anni Ciccio Rossi, storica figura del Circolo Nautico di Loano. Anima e motore della scuola di vela loanese che ha visto negli anni tanti ragazzi e ragazze iniziare questa disciplina sportiva.

Ciccio Rossi è mancato questa mattina all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era ricoverato per problemi cardiaco che da tempo avevano condizionato la sua salute. Nonostante questo fino all’ultimo si è speso per le iniziative del Circolo, come la prossima regata in programma domenica.

