Natale: “Un elicottero da Albenga per salvare un ragazzo a Monterosso: assurdo”

“La stagione turistica di punta è già iniziata e ancora lo Spezzino attende la creazione di una base per l’elisoccorso. A dicembre sembrava cosa fatta ascoltando le parole del presidente Toti, dell’assessore Giampedrone e della sindaca Ponzanelli di Sarzana. La base infatti doveva essere quella aeroportuale della Guardia Costiera di Maristaeli Luni. Sei mesi sono passati e nulla si è fatto. Cosa è successo nel frattempo per cambiare così repentinamente la prospettiva?”. Lo chiede il consigliere regionale Davide Natale del Partito Democratico, che annuncia un’interrogazione in aula in merito per incalzare la giunta Toti, che in merito si era impegnata pubblicamente rispondendo ad un’iniziativa del collega consigiere Centi .

“Nei giorni scorsi a Monterosso abbiamo avuto un assaggio di cosa succede ogniqualvolta si rende necessario un trasferimento d’urgenza. Un ragazzo di 27 anni, feritosi gravemente dopo una caduta sugli scogli, ha dovuto attendere che l’elicottero Grifo arrivasse da Villanova di Albenga per il trasporto al San Martino di Genova. Eppure sei mesi fa la giunta regionale e la sindaca di Sarzana annunciavano l’apertura imminente del servizio di elisoccorso, attivo 24 ore su 24, per fare fronte alle emergenze sanitarie di tutte le località del levante ligure – ricorda il consigliere -. Ricordo le parole di Toti e Giampedrone che promettevano una soluzione per ‘ridurre i tempi di intervento’. Qualcosa deve essere andato storto”.

