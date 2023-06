Ospedale Cairo, l’assessore Gratarola: “Arriverà Tac performante. E ci saranno specialità e servizi sanitari”

Cairo M. “Impegnato nella polemica a tutti i costi il consigliere dimentica tutti i servizi presenti all’ospedale San Giuseppe e il costante impegno di Regione verso quel territorio”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica al consigliere regionale di opposizione Roberto Arboscello a margine del Consiglio regionale di oggi.

“Come ho dichiarato l’apparecchiatura per la Tac, oggetto della discussione in aula e regolarmente in funzione all’ospedale San Giuseppe, presto verrà sostituita da un altro macchinario più performante – sottolinea l’assessore – Il suo cambio è stato pianificato all’interno del programma di ammodernamento delle apparecchiature in relazione al Pnrr Missione 6 e già questo dimostra l’attenzione della Giunta a questo territorio. In particolare è stato previsto l’acquisto tramite Consip, che ha già espletato la gara”.

