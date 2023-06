Panigashow: Paolo Migone e Andrea di Marco raccontano la cultura tradizionale locale

L’appuntamento è per il 23 giugno a Castelletto di Podenzana, dove due dei comici liguri più divertenti si caleranno nell’ambientazione lunigianese per raccontare, in modo simpatico, quelle che sono le tradizioni locali. Al termine dello spettacolo non mancherà la degustazione dei panigacci con prodotti enogastronomici locali facenti parte della condotta Slow Food. Per prenotazioni: www.panigalonga.it/panigashow

L’articolo “Retroporto, un regolamento specifico non è possibile”. In arrivo barriera verde dal piazzale Spinelli proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com