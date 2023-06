Ponte Morandi, bypassato l’organismo che doveva verificare il retrofitting: “Ho saputo dell’esistenza del progetto solo dopo il crollo”

Genova. “Sarebbe stato compito del mio ufficio effettuare la verifica in base alla legge sul codice degli appalti, del progetto di retrofitting ma io di quel progetto non conoscevo nemmeno l’esistenza fino al giorno del crollo”. E’ in estrema sintesi quello che ha detto oggi in aula Riccardo Marasca, che dal 2012 al 2018 era responsabile dell’Odi, un organismo di ispezione interno ad Aspi ma indipendente e accreditato da Accredia deputato gli accertamenti, in base all’articolo 26 del codice degli appalti, dei progetti del valore economico superiore ai 20 milioni di euro.

L’Odi, coordinata da Marasca, aveva tre dipendenti ma per eseguire le verifiche, che precedevano la validazione del progetto dal parte del RUP (responsabile unico del procedimento), utilizzavano anche personale interno di Aspi che doveva dichiarare di non avere incompatibilità nel secondo che un ispettore di una certa struttura non poteva verificare un progetto che aveva contribuito a scrivere. Le verifiche, come prevede la legge devono essere globali, cioè analizzare il progetto in tutte le sue parti.

» leggi tutto su www.genova24.it