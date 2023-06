Porto, Fit Cisl e Uiltrasporti riuniscono i lavoratori prima dell’incontro con l’ad di Lsct: indispensabili manutenzioni, investimenti e competitività

Giovedì 8 giugno le sigle sindacali incontreranno i vertici di Lsct per chiarire la situazione dopo settimane in cui è aumentata la diffidenza verso le mosse future dell’azienda. La comunità portuale ha manifestato a più voci e con diverse modalità i timori relativi al futuro a medio e lungo termine del principale terminal del porto spezzino e lo stesso ha fatto la Filt Cgil. Scelta differenti per Fit Cisl e Uiltraporti, che, in attesa di incontrare il nuovo amministratore delegato Matthieu Gasselin, hanno riunito i lavoratori in due assemblee nelle ultime 24 ore, arrivando a produrre un documento che lascia pochi dubbi sulla posizione delle due sigle di categoria.

I lavoratori, sostenuti dalle due organizzazioni sindacali, esprimono “preoccupazione e disorientamento di fronte agli articoli apparsi sulla stampa locale e settoriale, nonché a seguito delle esternazioni pubbliche di alcuni addetti ai lavori” e vedono come elementi di ulteriore incertezza “l’ennesimo cambiamento di management e la mancata ripresa dei volumi negli ultimi 9-10 mesi”.



E’ per questo che Fit Cisl e Uiltrasporti chiedono all’azienda di fare chiarezza su alcuni temi fondamentali, “non solo per rassicurare i propri lavoratori, ma anche per comunicare al mondo esterno quale sarà il futuro del terminal della Spezia”.

Il primo riguarda il programma e le tempistiche degli investimenti, sia a livello infrastrutturale che operativo, tema sul quale viene proposta l’istituzione di un tavolo di aggiornamento periodico per monitorare le fasi di sviluppo.

Segue la richiesta di chiarimento sulle strategie commerciali a breve e lungo termine, dapprima per capire come Lsct intenda superare il momento di calo dei volumi e poi riportare il terminal e il porto al suo ruolo di importanza e competitività nella logistica nazionale e internazionale.

Ma i lavoratori vogliono anche sapere quali saranno gli strumenti pensati per restituire a Lsct il livello di competitività che ha caratterizzato storicamente l’azienda.

