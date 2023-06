Con due distinte determine dirigenziali, a firma dell’architetto Andrea Bacigalupo, sono stati affidati sia i lavori di restauro conservativo del Castello sul mare (costo complessivo euro 985.178) sia la ristrutturazione del teatro della Clarisse (per un importo totale di 2.738.238 euro).

I lavori sono stati assegnanti alla stessa ditta specializzata “Antonio Buono” di Venafro (Is). Eseguirà i lavori al Castello per un importo di 624.401 euro e alle Clarisse per 1.620.564 euro.

» leggi tutto su www.levantenews.it