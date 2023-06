Davanti alla chiesa di San Giacomo, a Santa Margherita Ligure, è in allestimento il set della Pepito Produzioni srl per una nuova serie tv su Goffredo Mameli. Ad interpretare l’eroe del Risorgimento ed autore dell’inno nazionale, Neri Marcorè. Diretta da Luca Lucini e Ago Panini, andrà in onda su Rai1. Nei giorni scorsi le riprese a Genova in piazza della Meridiana.

Foto di Paolo Fizzarotti

