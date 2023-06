A Cadibona aperta la nuova casa degli animali randagi e selvatici gestita dall’Enpa

Quiliano. Taglio del nastro ufficiale, questo pomeriggio, per la nuova casa degli animali randagi e selvatici realizzata a Cadibona, in via Nazionale Piemonte 158, circondata dal verde e “disturbata” soltanto da uno dei viadotti della A6.

Sui ruderi del vecchio canile, costruito negli anni Sessanta, ora il rifugio è un vero e proprio resort per gli amici a quattro zampe, e può ospitare una quarantina di cani in ventisei recinti singoli, tra doppi e di emergenza, un piccolo gattile, obbligatorio per legge, voliere e altri reparti per gli animali selvatici.

