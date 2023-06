Bogliasco: “Il Tipico” annuncia la chiusura del rinomato ristorante

I motivi della decisione non sono specificati, ma si capisce che è una scelta sofferta. Il rinomato ristorante “Il Tipico” di Bogliasco chiude i battenti. L’annuncio sul sito dello stesso locale. Ecco le parole di commiato.

“Grazie. Una semplice parola che vuole racchiudere le infinite emozioni contrastanti che abbiamo vissuto in queste ultime settimane.

Il Tipico purtroppo non esisterà più.

Il più grande dispiacere è sicuramente la cancellazione di un pezzo di storia della ristorazione “genovese”, della quale noi abbiamo solo fatto parte.

Ci preme solo ringraziare tutti i nostri clienti, affezionati, divenuti amici nel tempo, ma anche chi è passato anche solo per una volta e ha consumato un piatto ammirando quello splendido panorama che difficilmente dimenticheremo.

Un grazie anche a tutti i nostri fornitori! Un grazie a chi ha lavorato con noi!

Ma soprattutto un enorme grazie a chi, in questi giorni veramente difficili, ci ha sostenuto e aiutato come mai avremmo potuto immaginare! Non lo dimenticheremo Mai!!!

Grazie

La vista dal ristorante

