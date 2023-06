Calcio, l’Aia di Savona festeggia 100 anni con un annullo filatelico dedicato al centenario

Savona. Sabato 10 giugno la Sezione A.I.A. di Savona (Associazione Italiana Arbitri) festeggerà il proprio centenario a bordo di Costa Smeralda, in sosta nel porto di Savona. Per l’occasione, su iniziativa del proprio presidente Simone Roba, gli arbitri savonesi hanno realizzato, in collaborazione con Poste Italiane, un annullo filatelico dedicato a questo evento.

Il Consiglio Direttivo Sezionale ha voluto creare un ricordo che possa restare nel tempo. Tutti i partecipanti potranno quindi avere a disposizione la cartolina del centenario, sul quale sarà apposto il francobollo emesso nel 2011 per il centenario dell’Associazione Italiana Arbitri e su cui verrà impresso l’annullo speciale creato per l’occasione.

