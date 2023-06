Poco prima delle 14, in via Montanaro Disma a Carasco, un’auto si è ribaltata per motivi in via di accertamento che non escludono un malore del conducente. Sul posto il 118 con l’automediuca Tango-1, la Croce rossa di Cogorno e i vigili del fuoco di Chiavari che hanno anche messo in sicurezza auto e carreggiata. Il ferito, cui era stato assegnato inizialmente il codice rosso, poi derubricato in giallo, è stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto anche i carabinieri.

