Centro Tao, Montefiori: “Speriamo ritorni a funzionare dopo l’estate come promesso dall’assessore Guerri…”

“L’altra sera la giunta ha risposto in merito alla chiusura del centro Tao dichiarando, con l’assessore Guerri, di non condividere la decisione di Asl 5 e riportando una nota del direttore generale sulla vicenda. A parole il centro, deputato alla somministrazione di terapie anticoagulanti, continuerà a prestare servizio ai cittadini. Nei fatti, con una modalità che assume del tutto le sembianze di un tratto di penna su un servizio molto importante: chiusura delle prenotazioni, assenza di personale medico, luogo di prelievi il mattino con la terapia demandata ai medici di famiglia, già in numero ridotto e caricati di moltissime incombenze. Senza considerare i disagi logistici per i pazienti.

L’unico medico fino ad oggi in servizio sarà spostato ad altra mansione in area medica, in considerazione delle gravi carenze di personale medico lamentate dal direttore di Asl 5 nella sua nota letta al consiglio comunale. L’amministrazione dice di auspicare assunzioni di personale medico a termine per fare fronte alle necessità più immediate, senza minimamente pensare che la situazione odierna è figlia della politica sanitaria delle assunzioni del centrodestra, basata in gran parte proprio su contratti, a vario titolo, a tempo determinato. Mi è stato risposto come se l’assessore non avesse nessuna responsabilità politica su quanto sta accadendo.

Questa scelta non porterà da nessuna parte, se non alla continua riduzione del servizio pubblico e alla crescita di quello privato.

Speriamo sia vero, almeno, che il centro Tao riprenda a funzionare a fine estate, come dichiarato dalla giunta ieri sera, senza che si verifichi la classica situazione nella quale quanto viene garantito essere provvisorio si trasforma poi in qualcosa di definitivo.

L’amministrazione comunale deve sostanziare la propria posizione facendo la voce grossa con Regione Liguria, anche se dello stesso colore politico. È loro compito e loro dovere. Lo vuole la dignità della città, che chiede servizi che possano definirsi tali per qualità, presenza ed efficienza. Ce lo aspettiamo, in particolare, dall’assessore Guerri, che da consigliere di opposizione si indignò per la presenza medica, proprio al centro Tao, di soli due giorni la settimana. Oggi, che siamo al redde rationem ed ha i gradi necessari, mostri la stessa incisività e determinazione di allora. Coraggio, Giulio”.

Andrea Montefiori

consigliere comunale Pd

