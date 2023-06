Depositi chimici in porto, pioggia di osservazioni: Forest e Silomar chiedono il ‘rigetto della domanda”

Genova. Nuovo capitolo della complicata saga del progetto di dislocazione dei depositi chimici presso ponte Somalia nel cuore del porto di Sampierdarena: in questi giorni, infatti, sono state depositate presso gli uffici tecnici regionali molteplici osservazioni riguardo la proposta di Superba srl, tra cui alcune sottoscritte da aziende che poco distante hanno lo loro sede operativa. Ad accomunarle la richiesta di archiviare la pratica “rigettando il progetto”, come più volte dichiarato nei mesi scorsi.

Ora tutte le varie osservazioni sono nero su bianco: tra queste – diverse sono arrivate anche da cittadini – ci sono quelle di alcuni protagonisti importanti per l’impiantistica e il lavoro portuale dello scalo genovese: tra questi Silomar, che ha in esercizio un deposito di rinfuse liquide a ponte Etiopia – impianto classificato come a rischi di incidente rilevante secondo la legge Seveso – e Forest, terminalista specializzato in movimentazioni di prodotti forestali che utilizza gli spazi dello stesso ponte Somalia grazie ad una concessione valida fino al giugno del 2025, Sampierdarena Olii e Saar.

» leggi tutto su www.genova24.it