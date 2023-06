Dipartimenti e circoli, nuove nomine in Fratelli d’Italia

Nuove nomine per Fratelli d’Italia La Spezia, che attiva nuovi circoli e dipartimenti tematici; il coordinamento provinciale guidato da Davide Parodi ha nominato Denise Gianardi responsabile del dipartimento turismo, Fabiola Lorusso responsabile del dipartimento istruzione e a Daniele Picetti responsabile provinciale del dipartimento montagne e zone disagiate. Per quanto riguarda i circoli territoriali, Maurizio Gatti già capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, sarà coordinatore del partito ad Arcola mentre Alessandro Pomo sarà coordinatore nel comune di Portovenere.

