I corti animati del Parentucelli-Arzelà sugli schermi del Moderno

‘L’aquila oltre la tempeste’ e ‘Io ritorno al cinema’ sono i titoli di due cortometraggi, realizzati dagli studenti del corso di animazione del ‘Parentucelli Arzelà’ e presentati ieri martedì 6 giugno in prima visione al Cinema Moderno, coronamento del lavoro di un anno dedicato all’apprendimento delle tecniche di base del cartone animato.

Due storie che hanno emozionato il pubblico, composto da studenti, genitori e sportivi colpiti dai messaggi e dalla qualità espressiva delle opere. Il primo cortometraggio narra la storia di una ragazza appassionata di calcio fin da bambina che si allena affrontando gli ostacoli che incontra per realizzare il suo sogno di diventare una calciatrice professionista. La sua storia è simboleggiata da un’aquila che sfrutta le correnti della tempesta, metafora dei momenti di difficoltà della vita, per volare ancora più in alto. Il secondo cortometraggio racconta di due amici che vanno al cinema. Entrambi si ritrovano catapultati all’interno di famose scene di film celebri, divertendosi talmente tanto che alla fine, entrambi euforici, non riuscendo a contenere la gioia, vanno subito a comprare un nuovo biglietto. Morale: l’amicizia, la condivisione di esperienze preziose e il ritorno al cinema.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com