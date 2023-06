Iacopi: “Attacco immotivato a Eretta da parte del capogruppo FdI, con il silenzio assordante del sindaco”

Emilio Iacopi, ex consigliere comunale sarzanese, ora esponente del Movimento degli italiani per Sarzana, interviene in merito alla prima seduta del nuovo Consiglio comunale. “Dopo aver letto l’articolo stampa sul quotidiano online Città della Spezia, una riflessione è dovuta – scrive in una nota stampa -: durante la seduta di insediamento del Consiglio comunale di Sarzana, vi è stato un attacco strumentale e immotivato nei confronti del dott. Costantino Eretta, stimato medico chirurgo e vice sindaco uscente, impossibilitato a difendersi, da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia (Stefano Cecati, ndr), con il silenzio assordante del sindaco; fa capire lo spessore di alcune persone”.

Per l’ex esponente leghista “una cosa si percepisce quando si fanno tali errori: il nervosismo da parte di FdI per il ridimensionamento rispetto al consenso popolare ottenuto nelle urne ed esercitato dal sindaco; in poche parole: un assessore e consigliere in meno. Spero la lezione serva in futuro, nella ripartizione si è giocato una partita a rubamazzo persa inesorabilmente da Fratelli d’Italia”.

Conclude Iacopi: “Esprimo la mia solidarietà nei confronti del dott. Costantino Eretta, augurandomi che la Lega si unisca e faccia sentire la sua voce”.

