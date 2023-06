Due uomini in bici sul raccordo autostradale oggi pomeriggio. Probabilmente inconsapevoli di trovarsi su quella che è un’arteria ovviamente vietata ai velocipedi, hanno percorso il tratto (non si sa se da Spezia o salendo a Fornola) pedalando verso Santo Stefano, nell’unica carreggiata ora praticabile tra S. Stefano e Fornola visti i lavori in corso recentemente partiti. Insomma, una pedalata off limits per i due, che, dato l’equipaggiamento delle bici, potrebbero essere in viaggio sui pedali nel nostro Paese.

