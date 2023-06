Lo spareggio in mano ai big arbitrali: Orsato in campo e Irrati al Var

E’ Daniele Orsato l’arbitro che dirigerà Spezia-Verona, spareggio per la permanenza in serie A che si giocherà domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischietto veneto era già apparso l’eventuale prescelto essendo stato “risparmiato” nella trentottesima giornata di serie A e impiegato invece nei play off di serie B. Al Var l’altro massimo interprete della specialità, ovvero Massimiliano Irrati.

Gli assistenti saranno Filippo Meli di Parma e Valerio Colarossi di Roma 2. Quarto ufficiale Davide Massa di Imperia. Avar è Marco Piccinini di Forlì.

