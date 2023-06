L’Orgoglio Spezzino scrive alla squadra: “Il cuore per la maglia vince su tutto”

“Caro Mister e cari ragazzi, ci rivolgiamo un’ennesima volta a voi per manifestarvi tutta la nostra vicinanza. Avete dato prova in tutte le partite di questo campionato di quello che è per Voi l’attaccamento a questa maglia, ve la siete giocata alla pari senza farvi intimorire dalle squadre miliardarie ma avete saputo giocare in ogni stadio d’Italia, non vi siete fermati davanti a nulla, neppure da quella evidente sudditanza arbitraria che squadre blasonate imponevano;

Voi ostinati, tenaci, coriacei, guerrieri spezzini lottare con le unghie e con i denti contro il Verona è un imperativo categorico, come descrive la nostra storia: una storia di una conquista di un traguardo ambizioso, il mantenere di quella categoria che avete dimostrato di saper onorare e meritare.

