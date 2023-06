Nuoto Artistico, Rari Nantes Savona a Riccione per il Campionato Italiano Assoluto Estivo

Savona. La Bper Rari Nantes Savona di Nuoto Artistico sarà impegnata nel Campionato Italiano Assoluto Estivo, che si svolgerà da domani, giovedì 8 giugno, a domenica 11 giugno nello Stadio del Nuoto di Riccione e che vedrà la partecipazione di 250 atleti provenienti da 33 società.

47 atlete sono iscritte alle eliminatorie del singolo femminile e 10 atleti a quelle del singolo maschile; le coppie del doppio femminile sono 38 e quelle del doppio misto 11; le squadre sono 10 e i team dell’acrobatic routine 17. Questo campionato sarà l’occasione per testare l’applicazione del nuovo regolamento internazionale, soprattutto alla vigilia dei prossimi grandi eventi: i campionati Europei in Polonia dal 21 al 25 giugno e i campionati Mondiali a Fukuoka dal 14 al 25 luglio. Le finali saranno tutte trasmesse in diretta su Rai Play e Rai Sport + HD.

