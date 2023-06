Ospedale Cairo, Arboscello (PD): “Invito l’assessore Gratarola a un incontro pubblico in Valbormida”

Cairo M. “Se difendere il diritto alla salute di un intero territorio è interpretato come voler fare polemica a tutti i costi, direi che la lettura delle mie parole da parte dell’assessore Gratarola è quantomeno strumentale”. Questa la replica all’assessore Gratarola dell consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello in merito ai servizi sanitari mancanti in Val Bormida, dopo il comunicato sulla mancata sostituzione della Tac all’ospedale San Giuseppe di Cairo.

Non si ferma, quindi, la polemica politica sul piano sanitario e il futuro del nosocomio cairese. Ieri il primo affondo dello consigliere regionale nella seduta dell’Assemblea ligure, a cui ha fatto seguito la risposta dello stesso assessore regionale alla sanità.

