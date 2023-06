Pallavolo, calcetto, atletica, matematica, danza: i successi degli studenti santostefanesi celebrati al Parco 2 giugno

Nei giorni scorsi al Parco 2 giugno di Ponzano Belaso, comune di Santo Stefano Magra, si è tenuta la consueta festa della scuola organizzata dall’associazione Nuove direzioni. Grandi protagonisti gli studenti dell’ISA 12 che, dopo tre anni di pandemia, si sono distinti per gli importanti risultati raggiunti in ambito sportivo, classificandosi al primo posto al torneo provinciale di pallavolo maschile e femminile e al secondo e terzo posto alle finali regionali.

Hanno inoltre raggiunto il primo posto alle selezioni provinciali di calcetto maschile e femminile; i ragazzi hanno poi conquistato il primo posto alle finali regionali davanti alle altre scuole della Liguria; un’ottima seconda piazza per il femminile. Ma l’ISA 12 si è distinto anche nell’atletica leggera, ottenendo un secondo e un terzo posto nelle categorie cadette e cadetti.

Insomma un anno da record che non poteva non essere premiato dagli assessori allo sport Jacopo Alberghi e all’Istruzione Chiara Battistini e dalla dirigente scolastica Simonetta Bettinotti.

E oltre al gruppo sportivo sono stati premiati gli alunni che hanno partecipato alle gare Kangorou di matematica raggiungendo ottimi risultati così come i santostefanesi Mirko Bologna e Gemma Squillante, premiati per essere arrivati alle finali europee di danza caraibica. Un anno dunque da incorniciare per lo sport e gli studenti del territorio.

