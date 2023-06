Pietra, inaugurato il primo tratto della nuova passeggiata di levante: “Simbolo di un paese che vuole crescere e migliorare sempre”

Pietra Ligure. E’ stato inaugurato oggi, alla presenza del sindaco Luigi De Vincenzi e del presidente della Regione Giovanni Toti, il primo tratto della nuova passeggiata a mare di corso Italia a Pietra Ligure, che negli ultimi mesi è stata oggetto di un importante progetto di restyling. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, i consiglieri regionali Alessandro Bozzano, Brunello Brunetto e Angelo Vaccarezza, il vice presidente della Provincia Massimo Niero e il consigliere provinciale Enrica Rocca, i sindaci di Giustenice Mauro Boetto e di Tovo Alessandro Oddo,

“Già in campagna elettorale ritenevamo di dover incidere in maniera importante sulla passeggiata a levante del paese, per darne una connotazione più moderna, più nuova e soprattutto mettere a sistema tutti i servizi richiesti dalla gente – spiega ancora il sindaco Luigi De Vincenzi – Oggi consegniamo quasi un chilometro di passeggiata nuova, esteticamente gradevole, con nuovi sottoservizi e una illuminazione a led a basso consumo. Nel realizzare quest’opera abbiamo voluto dare l’immagine di un paese che cresce, va avanti e vuole essere sempre più bello per i suoi turisti e abitanti. A ottobre, poi, ricominceranno i lavori nella parte a monte dell’Aurelia e nella parte verso il centro storico”.

