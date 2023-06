Più servizi allo sportello Cisl ad Arcola

Aumentano i servizi nella sede della Fnp Cisl di Arcola in via Aurelia Nord 49, infatti ogni mercoledì dalle 17 alle 18.30 saranno presenti gli operatori della Filca Cisl Liguria per dare sempre più risposte alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. “Il nostro obiettivo è quello di offrire ancora più servizi in un territorio che sta crescendo e sta offrendo occasioni importanti che bisogna cogliere anche dal punto di vista dell’edilizia con le nuove opere in programma che possono dare nuova qualificata occupazione. Nei nostri uffici di Arcola i lavoratori possono trovare servizi a trecento sessanta gradi: patronato, assistenza fiscale e siamo un punto di riferimento per tutti i pensionati della Val di Magra. Questo servizio ulteriore rappresenta anche un esempio importante di continuità associativa tra i lavoratori diretti che raggiungono la quiescienza con la federazione dei pensionati. La Cisl vuole essere sempre più presente al fianco di lavoratrici e lavoratori”, spiegano il responsabile Fnp Cisl La Spezia Antonio Montani, il responsabile Ast Cisl La Spezia Antonio Carro e il segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria.

