Ponte Morandi, già nel 2011 Aspi non voleva “disturbi al traffico”: così saltò il ripristino conservativo delle pile 9 e 10

Genova. “Sono entrato in Spea nel 2004 ma ne sono uscito nel 2013 perché la politica societaria era cambiata, il focus era orientato tutto al profitto. Accettai un impiego certamente meno remunerato, ma io volevo lavorare bene, poi sono andato a lavorare all’estero”. A parlare in aula nell’ambito del processo per il crollo del ponte Morandi è stato questa mattina Antonio Pedna, ex dipendente di Spea. Pedna era coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione degli interventi di manutenzione. Si occupava quindi della progettazione dei cantieri in ottica sicurezza.

Negli anni, ha spiegato il testimone rispondendo alle domande del pm Walter Cotugno, la sua attività è stata però via via compressa per esigenze temporali ed economiche. Pedna, con riferimento al Polcevera ha parlato in particolare del progetto di ripristino del 2011 che prevedeva alcuni interventi conservativi per le pile 9 e 10 per il quale aveva stilato il piano di cantierizzazione, che non fu però mai realizzato. Ma non si tratto dell’unico caso: “Ricordo con certezza che altri progetti non andarono in porto per ragioni di costi eccessivi legati agli oneri di sicurezza”.

