Porta Paita, si va alla comparazione delle offerte: l’Adsp chiede un canone annuo di 44mila euro

E’ stato fissato a 44.041 euro il canone a base di gara per la concessione dell’area di Porta Paita in cui sarà realizzato un primo assaggio di waterfront. L’Autorità di sistema portuale infatti ha approvato nei giorni scorsi la procedura di comparazione per l’assentimento in concessione del compendio demaniale di 4.469 metri quadrati ad uso commerciale, pubblico, ricreativo e sociale. La durata della concessione sarà di quattro anni e l’assegnazione avverrà tramite la comparazione delle offerte che perverranno dai soggetti che già hanno manifestato interesse, ovvero Cinque Terre Ferries, Marigola Service e dalla cordata composta da Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre – Golfo dei Poeti, La Spezia & Carrara Cruise Terminal, Confcommercio, Confartigianato e Coldiretti.

