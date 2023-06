Rapallo: “Riunione dei capigruppo, nessun gettone di presenza; solo lavoro proficuo”

Da Mentore Campodonico, presidente Consiglio comunale di Rapallo

Con vivo stupore leggo la nota del Partito Democratico di Rapallo con la quale si contesta la conferenza dei Capigruppo allargata ai Consiglieri Comunali da me indetta stamane per trattare le modifiche al regolamento cimiteriale, evidenziando i costi relativi al gettone di presenza da erogare a favore dei Consiglieri stessi. Orbene, tale affermazione è priva di qualsivoglia fondamento in quanto né in questa circostanza né mai in passato è stato erogato alcunché a favore dei partecipanti alla Conferenza dei Capigruppo.

