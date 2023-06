Rugby/ La Pro Recco retrocede in serie B, dopo 20 anni in serie A

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Un’altra sconfitta di misura condanna crudelmente la Pro Recco Rugby alla retrocessione in Serie B dopo vent’anni di Serie A: a Roma il Villa Pamphili ha vinto 28-20 una partita che ai biancocelesti non è bastato dominare nelle fasi statiche. I romani, pur messi sotto nettamente in mischia, hanno saputo ottimizzare meglio degli avversari i palloni a disposizione e hanno così conquistato vittoria e salvezza.

Non sono quindi bastati gli evidenti e riconosciuti progressi compiuti dai ragazzi di Noto, Regestro e Tagliavini lungo questo campionato: la salvezza ormai sembrava essere alla portata ma purtroppo il campo ha deciso diversamente. Ora ci sarà da ripartire dalla Serie B, dove gli Squali ritroveranno il CUS Genova già retrocesso al termine della stagione regolare: un’annata veramente da incubo per il rugby ligure.

» leggi tutto su www.levantenews.it