Samperdarena, ragazzina di 12 anni inseguita e afferrata per strada da un 50enne lo mette in fuga graffiandolo

Genova. Inquietante episodio lunedì sera intorno alle 19 in via Reti a Sampierdarena quando una ragazzina di soli 12 anni che stava rientrando a casa è state inseguita da un uomo che le ha prima stretto il polso, poi l’ha attirata verso di sé stringendola forte. La 12enne, pur molto spaventata, ha però reagito con morsi e soprattutto graffi costringendo l’uomo alla fuga. La piccola è poi corsa e ha chiesto aiuto a una passante che ha chiamato la centrale operativa della questura.

Sul posto è arrivata una volante della polizia ma dalle prime ricerche dell’uomo, descritto come una persona di circa 50 anni, nessuna traccia.

Le indagini sono state affidate ai poliziotti del commissariato di Cornigliano che in queste ore sentiranno la ragazzina insieme alla mamma per cercare di costruire un identikit dell’uomo che porti alla sua identificazione.

