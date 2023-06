Vice-ministro Rixi a Seafuture: “Il futuro del mare si decide a terra”

“L’Italia deve tornare ad avere un ruolo di primo piano nel Mediterraneo, a partire da una gestione efficace del traffico marittimo per la sicurezza della navigazione e la tutela ambientale. Nonostante una dimensione limitata, dal Mediterraneo passa il 25% del traffico mondiale. Il futuro del mare si decide a terra, con questo spirito Seafuture rappresenta in Italia uno dei più importanti momenti di incontro con centinaia di espositori, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un evento internazionale utile per condividere idee e strategie con molti altri Paesi”. Lo dice il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine della visita a Seafuture 2023 in corso negli spazi della base navale spezzina.

